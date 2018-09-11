Конкурс. Напиши текст за ПЯТЬ МИНУТ и забери свои 10 ДОЛЛАРОВ !!

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Продающие тексты
Завершен15 заявок1463 просмотра
#1$10
#2$5

Конкурс “Проще пареной репы!”

Напиши текст за ПЯТЬ МИНУТ

и забери свои 10 ДОЛЛАРОВ !!

Конкурс на лучший рекламный пост на английском языке.

Количество знаков минимум 500.

Продающий текст для размещения в таргетинговой рекламе

Объявление обязательно должно содержать:

Уникальное предложение

Описание

Призыв к действию

Продукт на который пишет объявление:

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Конкурс открыт до 23 сентября

(оставляю за собой право изменить дату окончания конкурса)

7 лет назад
Pavel8611
Павел 
39 лет
7 лет в сервисе
Был
9 дней назад

Победители конкурса

spoonyto
Антон 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад
#2
Отлично выполненная работа
Отличный заказчик, рекомендую!
CR1ON
25 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад
#1
Отлично выполненная работа
Хороший заказчик, всё сделал быстро и хорошо.

Заявки фрилансеров

spoonyto
Антон 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад
#2
CR1ON
25 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад
#1