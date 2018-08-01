Нужно написать 3 отзыва про этот товар - http://air-purifier.inflection.com.ua/

Автомобильный очистель воздуха. Вся инфа на сайте, + в инете есть дополнительная инфа.

В отзыве можно указать: классно что есть 2 USB порта, о том, как в машине перестало вонять и т.д.

Длина отзывов должна быть +- одинакова. Примерно 360 символов.

P.S. обязательно указывайте сроки и цену.