Написание рекламного текста

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Закрыт1 заявка179 просмотров

Для детского культурно-образовательного центра необходимо написание цепляющего рекламного текста для брошюры (информация о работе центра и предлагаемых курсах имеется)

7 лет назад
volga2012
Ольга 
46 лет
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров