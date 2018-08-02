Написать продающий текст

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Закрыт8 заявок131 просмотр

Музыкальная ро-тематика. Написать текст, который заинтересует посетителя поста, мотивирует на действия послушать песни, лайкнуть, репостнуть, вступить в группу.  Презентация нового альбома в сети.

7 лет назад
radiuk
Артем 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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