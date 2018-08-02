Написание продающих текстов на лендинг

Добрый день

У меня есть схема лендинга, которая содержит предварительные тексты ко всем блокам.

Задача: отредактировать (написать) продающие тексты на всей странице (подписи блоков, кнопок, пояснения), возможно где-то добавить новые элементы.

Тематика - обучение английскому языку. Размер лендинга - 9 блоков (вполне стандартных).

В предложениях укажите:

1. Ссылки на Ваши тексты, которые продают УСЛУГИ

2. Есть ли работы по тематике английского языка? Если есть, прикрепите ссылки

3. Ориентировочная стоимость и дата завершения, если начнем сегодня

Материалы отправлю наиболее заинтересованным кандидатам.