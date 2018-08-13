Нужен уникальный текст для размещения на сайте в разделе услуг на основании закона. Отправлю доп информацию по заявке, либо кто напишет в личном сообщении.
Написать рекламную статью по SEO
Написать рекламную статью по SEO
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Продающие тексты9 заявокЗакрыт7 лет назад
- $5
Написать огненный продающий пост для Instagram до 1500 сим. с призывами к действию, УТП, чтобы он был лаконичным, цепляющим, указывал на проблему и ее решение и конвертировал в заявку Смыслы и весь нужный материал предоставлю ...Продающие тексты1 исполнительЗавершен7 лет назад
Необходимо написать продающий текст для посадочной страницы по ключевым словам для продвижения сайта в топ Яндекса и Гугла. Тематика финансовые услуги.Продающие тексты8 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно создать текст для сайта Колл-центра сайт будет в виде инфографики и блоками текста на которой изображен весь процес работы с клиентом и наше работа как самим клиентом так и работа с его клиентами. ...Продающие тексты5 заявокЗакрыт7 лет назад
Для детского культурно-образовательного центра необходимо сделать продающий рекламный текст о предоставляемых услугах.Продающие тексты18 заявокЗакрыт7 лет назад
- $100
[table]ЗадачаМы предоставляем ссылки на товар (размещенный на зарубежном сайте) и его название (на русском). От Вас необходимо в течение 24 часов предоставить карточку товара: 1. Краткое описание товара от 50 до 100 знаков. ...Продающие тексты11 заявокЗакрыт7 лет назад
Мы делаем Landing Page для своей компании. В голове есть представление о том, что нужно написать в нем в первую очередь. Но сформулировать в понятный и простой текст - не удается. ...Продающие тексты14 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно составить текст на баннер для 15 секундного чтения. Нужно максимально спровоцировать человека на покупку. У нас есть уже текст, но он дает небольшой результат, но дает. https://boxvolt.ru/stroitelstvo-i-remont/santehnika/kontrgajka-smart-072289 - Тут можете посмотреть сам баннер и ...Продающие тексты12 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимы продающие тексты по 4-м услугам логистической компании (объем каждой услуги 1000 символов): таможенное оформлениесборные грузымультимодальные перевозкиконсультации ВЭДПродающие тексты1 исполнительЗавершен7 лет назад
Для детского культурно-образовательного центра необходимо написание цепляющего рекламного текста для брошюры (информация о работе центра и предлагаемых курсах имеется)Продающие тексты1 заявкаЗакрыт7 лет назад