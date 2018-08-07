Мы делаем Landing Page для своей компании. В голове есть представление о том, что нужно написать в нем в первую очередь. Но сформулировать в понятный и простой текст - не удается. ...
Описание товаров для сайта 18+ (100 шт.)
[table]ЗадачаМы предоставляем ссылки на товар (размещенный на зарубежном сайте) и его название (на русском).
От Вас необходимо в течение 24 часов предоставить карточку товара:
1. Краткое описание товара от 50 до 100 знаков.
2. Полное описание товара от 600 до 800 знаков.
3. Ключевые слова от 10 до 15 слов (Ключевые слова это фразы, по которым люди ищут товары в поисковиках. Слова должны встречаться в п.1 и п.2)
Цена указана за 100 карточек товара
Обязательные требования1. Файл в формате WORD
2. Уникальность текста в п.1 и п.2 - 80%
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Заявки фрилансеров
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