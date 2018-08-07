Описание товаров для сайта 18+ (100 шт.)

[table]ЗадачаМы предоставляем ссылки на товар (размещенный на зарубежном сайте) и его название (на русском).

От Вас необходимо в течение 24 часов предоставить карточку товара:

1. Краткое описание товара от 50 до 100 знаков.

2. Полное описание товара от 600 до 800 знаков.

3. Ключевые слова от 10 до 15 слов (Ключевые слова это фразы, по которым люди ищут товары в поисковиках. Слова должны встречаться в п.1 и п.2)

Цена указана за 100 карточек товара

Обязательные требования1. Файл в формате WORD

2. Уникальность текста в п.1 и п.2 - 80%

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