Понятный текст для Landing Page

Мы делаем Landing Page для своей компании. В голове есть представление о том, что нужно написать в нем в первую очередь. Но сформулировать в понятный и простой текст - не удается.

Landing page на 9-10 экранов.

Ищу человека, у которого нет проблем с этим. Просьба не беспокоить дорогих копирайтеров.