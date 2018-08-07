Понятный текст для Landing Page

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Закрыт14 заявок174 просмотра

Мы делаем Landing Page для своей компании. В голове есть представление о том, что нужно написать в нем в первую очередь. Но сформулировать в понятный и простой текст - не удается.

Landing page на 9-10 экранов.

Ищу человека, у которого нет проблем с этим. Просьба не беспокоить дорогих копирайтеров.

7 лет назад
kormas
Марат 
35 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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