Нужен копиройтер - психолог

  1. Биржа фриланса
  2. Продающие тексты
Закрыт12 заявок170 просмотров

Нужно составить текст на баннер для 15 секундного чтения. Нужно максимально спровоцировать человека на покупку. У нас есть уже текст, но он дает небольшой результат, но дает. https://boxvolt.ru/stroitelstvo-i-remont/santehnika/kontrgajka-smart-072289 - Тут можете посмотреть сам баннер и его текст по ссылке.

Нельзя писать такие вещи как "детский дом" можно завуалировать, например "Нуждающимся". Нельзя писать словосочетание "Получаем деньги", можно завуалировать "Говорят нам спасибо".

Наш клиент и так хочет уже купить, просто не может определиться, наша задача поставить точку в его выборе, что бы он уже не думал где купить, а просто купил. Подготовьте 1, первый абзац или шаблон и расскажите нам о тексте.

Это не обычный копирайтинг, ищем психолога или человека который действительно знает что может своим текстом повлиять на массы. P.S. Если Ваш текст продаст мне, он продаст  и всем остальным. Если он продаст лучше чем наш, оплачу в двойном размере.

7 лет назад
DDMDDM
Денис 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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