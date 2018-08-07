Необходимы продающие тексты по 4-м услугам логистической компании (объем каждой услуги 1000 символов): таможенное оформлениесборные грузымультимодальные перевозкиконсультации ВЭД
Нужен копиройтер - психолог
Нужно составить текст на баннер для 15 секундного чтения. Нужно максимально спровоцировать человека на покупку. У нас есть уже текст, но он дает небольшой результат, но дает. https://boxvolt.ru/stroitelstvo-i-remont/santehnika/kontrgajka-smart-072289 - Тут можете посмотреть сам баннер и его текст по ссылке.
Нельзя писать такие вещи как "детский дом" можно завуалировать, например "Нуждающимся". Нельзя писать словосочетание "Получаем деньги", можно завуалировать "Говорят нам спасибо".
Наш клиент и так хочет уже купить, просто не может определиться, наша задача поставить точку в его выборе, что бы он уже не думал где купить, а просто купил. Подготовьте 1, первый абзац или шаблон и расскажите нам о тексте.
Это не обычный копирайтинг, ищем психолога или человека который действительно знает что может своим текстом повлиять на массы. P.S. Если Ваш текст продаст мне, он продаст и всем остальным. Если он продаст лучше чем наш, оплачу в двойном размере.
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