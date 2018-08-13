Написать текст для инфографики

Нужно создать текст для сайта Колл-центра сайт будет в виде инфографики и блоками текста на которой изображен весь процес работы с клиентом и наше работа как самим клиентом так и работа с его клиентами.

Должна быть реализована цепочка: ВНИМАНИЕ ----- ПРОБЛЕМА----СВЯЬ------РЕШЕНИЕ------ПРИЗВЫВ

http://oy-li.ru/#

https://geniusmarketing.me/sales/10weeks/

НА ОСНОВЕ ЭТОГО ТЕКСТА ДИЗАЙНЕР НАРИСУЕТ САМУ ИНФОГРАФИКУ С СОЗДАСТ ПОЛНЫЙ ДИЗАЙН