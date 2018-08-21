Ищу креативного, современного, интересного человека для написания постов в Инстаграмм. 1 пост в день. Продвижение личного бренда.
В поисках копирайтера
Нужен копирайтер на тему : Заработок в интернете.
Сайты должны быть проверенными с Вашей стороны и с нашей.
В месяц нужно 30 статтей на 1000 знаков каждая
Это может быть не только клики, капчи но и продажи.
Сбрасывайте кейсы Ваших работ
Заявки фрилансеров
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