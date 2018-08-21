В поисках копирайтера

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Закрыт6 заявок216 просмотров

Нужен копирайтер на тему : Заработок в интернете.

Сайты должны быть проверенными с Вашей стороны и с нашей.

В месяц нужно 30 статтей на 1000 знаков  каждая

Это может быть не только клики, капчи но и продажи.

Сбрасывайте кейсы Ваших работ

7 лет назад
ii022440
26 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров