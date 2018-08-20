Продающий текст для свадебного агенства

$35
  1. Биржа фриланса
  2. Продающие тексты
Закрыт20 заявок204 просмотра

Нужен хорошо читаемый текст на свадебную тематику.

Характеристики текста:

- Уникальность от 90%

- Воды до 12-14% 

- Заспамленность до 40-45 % 

  (все параметры по text.ru/seo)

- Объем: 4500~5000 символов без пробелов.

Ключи можно склонять и сочетать при необходимости.

!ВАЖНО!: Текст нужен для людей в первую очередь.

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Дополнительные фразы задающие тематику (lsi) (использовать можно не все)

- услуга

- цена

- стоимость

- проведение

- заказывать

- компания - название компании "Wedding Agency"

- мероприятие

7 лет назад
Li-zaveta
37 лет
9 лет в сервисе
Была
6 лет назад

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