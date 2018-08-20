Составить текст "О компании" связанной с бурением колодцев

$3
  1. Биржа фриланса
  2. Продающие тексты
Закрыт14 заявок167 просмотров

 Требуется составить текст для сайта о компании которая занимается бурением колодцев на основе их рекламного объявления. Объявление вышлю. 

7 лет назад
Laynderi
Елена 
28 лет
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров