Написать текст для лэндинга 4000 символов

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Закрыт11 заявок214 просмотров

Есть лэндинг о новом блендере (бытовая техника для кухни).

Нужно написать презентационный текст для лэндинга. 4000-5000 сиволов. 

Лэндинг, как и принято, разбит на блоки. 

- Интро

- Преимущества

- Свойства

- Почему это лучший блендер

- Отзывы

- Гарантии

- Цена

и тд

Я ищу человека который умеет писать продающие тексты для лэндингов.

Прикрепите в вашей заявке ссылки 2-3 лэндинга которые вы наполняли. 

7 лет назад
satchitananda
Станислав 
42 года
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

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