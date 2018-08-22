Написать ПРОДАЮЩИЙ текст 700-1000бзп с картинками.

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Продающие тексты
Закрыт7 заявок168 просмотров

Написать статью на тему "кружка с логотипом". Мы занимаемся печатью на кружках. Нужен человек умеющий писать в продающем стиле, постоянная основа. Оплата договорная от 500 до 1500р за статью, статья 700-1000 бзп, с вашими или нашими картинками.

Выбирем исполнителя по примерам работ

7 лет назад
fotolavka23
Алексей 
40 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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