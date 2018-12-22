Написание текстов о товаре

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Завершен15 заявок198 просмотров

Нужно написать описание товара(рюкзаки и сумки) 2 или 3 предложений. И текст для баннера дизайна. Каждый день 3 или 4 текста надо написать 

Напишете цена и сроки

7 лет назад
ajamshed96
Джамшед 
28 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Nat-chan
Наталья 
25 лет
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад
7 лет назад
$5
2 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Хороший заказчик. Легко найти общий язык, довольно быстро отвечает. Оплата пришла вовремя. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Nat-chan
Наталья 
25 лет
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад
7 лет назад