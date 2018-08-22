Нужен продающий текст для аниме-группы. Подробности опишу в ВК (попробую, ибо большую часть текста нужно додумать самому).
Нужны статьи под аренду
Добрый день, уважаемые копирайтеры
Сам исполнитель, просто сейчас попал в больницу, а статьи остались не сделанными. Оплата 45 руб за 1к (отдаю по том, что платят мне). Нужно сделать 18 статей под ключи, которые я дам. Объем колеблется от 700 до 2000 символов. Сдать нужно до 00:00 сегодня. Буду рад помощи и паре добрых отзывчивых копирайтеров.
Заявки фрилансеров
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