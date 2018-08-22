Нужны статьи под аренду

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Закрытнет заявок117 просмотров

Добрый день, уважаемые копирайтеры

Сам исполнитель, просто сейчас попал в больницу, а статьи остались не сделанными. Оплата 45 руб за 1к (отдаю по том, что платят мне). Нужно сделать 18 статей под ключи, которые я дам. Объем колеблется от 700 до 2000 символов. Сдать нужно до 00:00 сегодня. Буду рад помощи и паре добрых отзывчивых копирайтеров. 

7 лет назад
Gordew
34 года
7 лет в сервисе
Был
4 года назад

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