Нужны статьи под аренду

Добрый день, уважаемые копирайтеры

Сам исполнитель, просто сейчас попал в больницу, а статьи остались не сделанными. Оплата 45 руб за 1к (отдаю по том, что платят мне). Нужно сделать 18 статей под ключи, которые я дам. Объем колеблется от 700 до 2000 символов. Сдать нужно до 00:00 сегодня. Буду рад помощи и паре добрых отзывчивых копирайтеров.