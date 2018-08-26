Написать текст для благотворительного проекта

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Закрыт15 заявок174 просмотра

Добрый день!

Для благотворительного проекта "Счастье в среду" необходимо составить продающийся текст для публикации на страничке сайта. Объем знаков до 2т.

7 лет назад
western19
Карина 
29 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров