Составление 10 рекламных постов на вязальную тематику

  1. Биржа фриланса
  2. Продающие тексты
Закрыт8 заявок162 просмотра

Требуется опытный специалист для составления рекламных постов для соц. сетей (картинки предоставляем).

Рассматриваем только специалистов с опытом и примерами работ.

7 лет назад
kaba_
36 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров