Разместить 4 отзыва в гугл картах

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Завершен8 заявок242 просмотра

Необходимо написать и разместить 4 отзыва на гугл картах, с женских аккаунтов.

7 лет назад
Looord
35 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

500dorog
Анна 
25 лет
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад
7 лет назад
$1
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

500dorog
Анна 
25 лет
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад
7 лет назад