Нужен интернет-маркетолог/копирайтер для улучшения сайта

Есть сайт http://grajdanstvo-rossii.com/

Перед началом рекламной кампании нужно привести в порядок:

﻿сделать или исправить описания услуг

﻿УТП, заголовки, призывы к действию

﻿внести изменения в структуру и процессы чтобы стало удобнее

﻿правки по расположению, размеру, цвету элементов

Есть программист и спец по контекстной рекламе.

От вас нужно понять специфику и задачу и потом работая совместно с программистом, давать ему указания для внесения изменений в существующий сайт.

Всю рабочую коммуникацию ведем в группе в телеге.

Сайт сделан на CMS Drupal.

Пожалуйста напишите как вы видите ваш план работ, желаемый формат работы, оплаты и успешные примеры.

Возможна оплата рублями, грн, PayPal