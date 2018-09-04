Нужен интернет-маркетолог/копирайтер для улучшения сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Продающие тексты
Закрыт5 заявок223 просмотра

Есть сайт http://grajdanstvo-rossii.com/ 

Перед началом рекламной кампании нужно привести в порядок:

  • ﻿сделать или исправить описания услуг
  • ﻿УТП, заголовки, призывы к действию
  • ﻿внести изменения в структуру  и процессы чтобы стало удобнее
  • ﻿правки по расположению, размеру, цвету элементов
Есть программист и спец по контекстной рекламе. 

От вас нужно понять специфику и задачу и потом работая совместно с программистом, давать ему указания для внесения изменений в существующий сайт.

Всю рабочую коммуникацию ведем в группе в телеге.

Сайт сделан на CMS Drupal. 

Пожалуйста напишите как вы видите ваш план работ, желаемый формат работы, оплаты и успешные примеры.

Возможна оплата рублями, грн, PayPal

Drupal
7 лет назад
Siteograf
40 лет
18 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

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