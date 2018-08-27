Подготовить письма в пред-банкротные компании типа Трансаэро

$3
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Закрыт3 заявки180 просмотров

Транс-аэро, СУ-155 итд

Письма о покупке контрольного пакета их акций

оплата 200р за 1000 ЗБП, только через систему BarterCoin

6 лет назад
MediaNSD
Сергей 
47 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
154 отзыва(-7)

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Нет заявок фрилансеров