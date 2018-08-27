Нужен текст для SMM для популярных интернет порталов (в том числе HR) Текст должен соответствовать данным требованиям: Целевая аудитория: Мужчины и женщины, возраст от 25 до 40 лет, офисные сотрудники с высокой загруженностью, ...
Подготовить письма в пред-банкротные компании типа Трансаэро
Транс-аэро, СУ-155 итд
Письма о покупке контрольного пакета их акций
оплата 200р за 1000 ЗБП, только через систему BarterCoin
Заявки фрилансеров
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