И как там ваше лето?

Текст на тему саморазвития в котором говорится о том что мы тратим свое врем в пустую а могли бы использовать его с пользой для нас и наших близких. Текст не весь кого заинтересует обращайтесь.

Прошло лето...

Три месяца пролетели как один.

Я задам вам вопрос. И как оно у вас прошло?

Все ли вы сделали то что хотели?

Опять все лето пялились в телевизор, спали до обеда. сидели за компом, все три месяца бухали с друзьями.

И это отдых? И вы действительно этого хотите? А быть может вы достойны большего? Соблазнить за лето какую нибудь красавицу, путешествовать, побыть с близкими людьми, заняться спортом, открыть свой бизнес.

Вы понимаете что лето которое прошло оно такое-же как и прошлое лето. Они все одинаковы. Одинаково саженные.

ТАК БУДЕТ ВСЕГДА! Не забывайте себе это говорить!

Вы всегда будите прожигать свое лето!

Задумайтесь!