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И как там ваше лето?
Текст на тему саморазвития в котором говорится о том что мы тратим свое врем в пустую а могли бы использовать его с пользой для нас и наших близких. Текст не весь кого заинтересует обращайтесь.
Прошло лето...
Три месяца пролетели как один.
Я задам вам вопрос. И как оно у вас прошло?
Все ли вы сделали то что хотели?
Опять все лето пялились в телевизор, спали до обеда. сидели за компом, все три месяца бухали с друзьями.
И это отдых? И вы действительно этого хотите? А быть может вы достойны большего? Соблазнить за лето какую нибудь красавицу, путешествовать, побыть с близкими людьми, заняться спортом, открыть свой бизнес.
Вы понимаете что лето которое прошло оно такое-же как и прошлое лето. Они все одинаковы. Одинаково саженные.
ТАК БУДЕТ ВСЕГДА! Не забывайте себе это говорить!
Вы всегда будите прожигать свое лето!
Задумайтесь!
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