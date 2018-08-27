Нужен продающий текст для сайта фитнес студии

  1. Биржа фриланса
  2. Продающие тексты
Закрыт14 заявок265 просмотров

В общем нужно немного доработать то что есть http://jammfitspb.ru/ и улучшить/дописать то что не хватает. Это касается и заголовков и прочего (кроме статей).

7 лет назад
rusrpg
35 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров