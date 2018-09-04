Требуется продающий текст на базе инструкций

Нужно обобщить информацию из инструкций по продукту и создать текст, продающий указанный модуль системы. Потом сделать версию текста для рекламной листовки. Подробности в ТЗ по ссылке - https://docs.google.com/document/d/1zjybkFZHDqp6s1Uv0eSl-TszKj0aLZW5n67TIKi-lns/edit?usp=sharing

ВАЖНО! В ответе на заявку прошу указать ваше четкое предложение, которое даст мне понять, что вы ТЗ прочли, т.к. авто ответы сразу в игнор, без обид. Обычно всегда шлак и/или посредники. Предпочитаю общаться с исполнителем напрямую.