Требуется продающий текст на базе инструкций

  1. Биржа фриланса
  2. Продающие тексты
Закрыт2 заявки210 просмотров

Нужно обобщить информацию из инструкций по продукту и создать текст, продающий указанный модуль системы. Потом сделать версию текста для рекламной листовки.  Подробности в ТЗ по ссылке - https://docs.google.com/document/d/1zjybkFZHDqp6s1Uv0eSl-TszKj0aLZW5n67TIKi-lns/edit?usp=sharing 

ВАЖНО! В ответе на заявку прошу указать ваше четкое предложение, которое даст мне понять, что вы ТЗ прочли, т.к. авто ответы сразу в игнор, без обид. Обычно всегда шлак и/или посредники. Предпочитаю общаться с исполнителем напрямую. 

7 лет назад
Edward_79
Эдуард 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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