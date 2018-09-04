Транс-аэро, СУ-155 итд Письма о покупке контрольного пакета их акций оплата 200р за 1000 ЗБП, только через систему BarterCoin
Требуется продающий текст на базе инструкций
Нужно обобщить информацию из инструкций по продукту и создать текст, продающий указанный модуль системы. Потом сделать версию текста для рекламной листовки. Подробности в ТЗ по ссылке - https://docs.google.com/document/d/1zjybkFZHDqp6s1Uv0eSl-TszKj0aLZW5n67TIKi-lns/edit?usp=sharing
ВАЖНО! В ответе на заявку прошу указать ваше четкое предложение, которое даст мне понять, что вы ТЗ прочли, т.к. авто ответы сразу в игнор, без обид. Обычно всегда шлак и/или посредники. Предпочитаю общаться с исполнителем напрямую.
Заявки фрилансеров
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