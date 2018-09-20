Продающий текст + прототип

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Продающие тексты
Завершен9 заявок190 просмотров

Написание продающего текста для лендинга

Всего нужно 5 блоков + оформить в ввиде прототипа 

ТЗ в файле

Бюджет 50$ сроки 5 дней.

7 лет назад
bahtiyar
Бахтияр 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

zhebedeva
Евгения 
35 лет
14 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
7 лет назад
$50
1 день
Escrow
Сделано быстро но не тем качеством которым мы были довольны.
Оплачено. Но с задержкой и игнором в 2 недели.

Заявки фрилансеров

zhebedeva
Евгения 
35 лет
14 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
7 лет назад