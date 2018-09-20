Написать рекламный текст

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Закрыт4 заявки273 просмотра

Добрый день, 

требуется написать рекламный текст для ИТ компании для видео 20-30 секунд на русском и на английском языках. 

ТОЛЬКО ЛЮДИ, КОТОРЫЕ ПОНИМАЮТ ТЕМАТИКУ. 

7 лет назад
sema84
35 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
67 отзывов

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