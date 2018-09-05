Написать коммерческое предложение

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Закрыт16 заявок281 просмотр

Требуется написать продающий текст коммерческого предложения по корпоративным новогодним подаркам. Кратко. Ясно. Привлекательно.  

7 лет назад
GerdaM
Мария 
48 лет
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров