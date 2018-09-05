Транс-аэро, СУ-155 итд Письма о покупке контрольного пакета их акций оплата 200р за 1000 ЗБП, только через систему BarterCoin
Написать коммерческое предложение
Требуется написать продающий текст коммерческого предложения по корпоративным новогодним подаркам. Кратко. Ясно. Привлекательно.
Заявки фрилансеров
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