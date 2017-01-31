Joomla специалист

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Завершен2 заявки103 просмотра

Установить и настроить слайдер

Сам сайт фиксированной ширины, но слайдер должен быть на всю страницу.

Сайт и пояснения в личку. Сделка без риска или постоплата. Сделать надо в течении 2-х часов после выбора исполнителем.

Жду ваших предложений

Joomla
8 лет назад
jsolutions
Вера 
44 года
9 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

Spyder_Jerusalem
Евгений 
31 год
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
$13
2 дня
Все хорошо. Надеюсь на продолжительное сотрудничество.
Рекомендую заказчика, ТЗ подробное и ясное, возникшие вопросы решаются вовремя и четко, надеюсь на сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Spyder_Jerusalem
Евгений 
31 год
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад