Joomla специалист

Вот он: http://www.gedecoreerde-kerstboom.nl/ Перенести нужно один в один. Но еще нужно добавить возможность покупки. Т.е. нужно подключать ВуКоммерс. Копия всего сайта будет предоставлена. Шаблон тут простой. Сложность в форме заказа ...