Требуется обновить CMS prestashop для сайта http://mebelgorka.ru Обязательно: 1) опыт работы с prestashop. 2) сохранить внешний вид сайта (дизайн). 3) сохранить структуру сайта и УРЛ.
Небольшие правки по сайту (на самописной CMS)
Необходимо сделать небольшие правки по сайту: quartier-latin.com/ Список необходимых исправлений:
1. Есть список статей в блоге на русской и французской версии, необходимо залить перевод на английском
2. В футере стоят ссылки на соц сети, и на всех языках ссылки одинаковые, а нужно чтоб были другие ссылки, они ведут соц сети на 3х языках.
3. С сайта есть 3 способа связи prnt.sc/dz9pct prnt.sc/dz9ppv prnt.sc/dz9q2e в 1м и 2м случае, телефон должен быть обязателен к заполнению в 3м e-mail (не забываем, что это для 3-х языков)
4. На странице контакты удалить открытую форму обратной связи prnt.sc/dz9qzo т.к. она есть и в хедере и футере, и форма сбоку, это лишнее. (не забываем, что это для 3-х языков)
5. Не корректно работает поиск по сайту на EN и FR когда происходит поиск, контент находит, но выдача поиска происходит на русской версии сайта, нужно чтоб поиск происходил автономно в каждой версии языка
Заявки фрилансеров
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