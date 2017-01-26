Небольшие правки по сайту (на самописной CMS)

Необходимо сделать небольшие правки по сайту: quartier-latin.com/ Список необходимых исправлений:

1. Есть список статей в блоге на русской и французской версии, необходимо залить перевод на английском

2. В футере стоят ссылки на соц сети, и на всех языках ссылки одинаковые, а нужно чтоб были другие ссылки, они ведут соц сети на 3х языках.

3. С сайта есть 3 способа связи prnt.sc/dz9pct prnt.sc/dz9ppv prnt.sc/dz9q2e в 1м и 2м случае, телефон должен быть обязателен к заполнению в 3м e-mail (не забываем, что это для 3-х языков)

4. На странице контакты удалить открытую форму обратной связи prnt.sc/dz9qzo т.к. она есть и в хедере и футере, и форма сбоку, это лишнее. (не забываем, что это для 3-х языков)

5. Не корректно работает поиск по сайту на EN и FR когда происходит поиск, контент находит, но выдача поиска происходит на русской версии сайта, нужно чтоб поиск происходил автономно в каждой версии языка