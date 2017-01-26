Небольшие правки по сайту (на самописной CMS)

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Закрыт4 заявки126 просмотров

Необходимо сделать небольшие правки по сайту:  quartier-latin.com/  Список необходимых исправлений:  

1. Есть список статей в блоге на русской и французской версии, необходимо залить перевод на английском  

2. В футере стоят ссылки на соц сети, и на всех языках ссылки одинаковые, а нужно чтоб были другие ссылки, они ведут соц сети на 3х языках.  

3. С сайта есть 3 способа связи  prnt.sc/dz9pct  prnt.sc/dz9ppv  prnt.sc/dz9q2e  в 1м и 2м случае, телефон должен быть обязателен к заполнению  в 3м e-mail  (не забываем, что это для 3-х языков)  

4. На странице контакты удалить открытую форму обратной связи prnt.sc/dz9qzo  т.к. она есть и в хедере и футере, и форма сбоку, это лишнее.  (не забываем, что это для 3-х языков)  

5. Не корректно работает поиск по сайту на EN и FR  когда происходит поиск, контент находит, но выдача поиска происходит на русской версии сайта, нужно чтоб поиск происходил автономно в каждой версии языка

8 лет назад
IIpuXod
35 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
2 отзыва

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