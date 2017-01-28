Требуется обновить CMS prestashop для сайта http://mebelgorka.ru Обязательно: 1) опыт работы с prestashop. 2) сохранить внешний вид сайта (дизайн). 3) сохранить структуру сайта и УРЛ.
Ajax виджет курса валют для WP
Необходимо сделать динамически обновляемы виджет с курсами валют, чтобы цифры менялись в режиме реального времени.
Имеется реализация статической версии виджета который работает по API с ресурсом где забирает данные. Но приходится перезагружать страницу.
Также имеется ссылка на XML файл откуда нужно парсить курс недостающих в этом виджете валют.
Интересует стоимость и сроки.
Выбранный исполнитель
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