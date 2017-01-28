Ajax виджет курса валют для WP

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен5 заявок145 просмотров

Необходимо сделать динамически обновляемы виджет с курсами валют, чтобы цифры менялись в режиме реального времени.

Имеется реализация статической версии виджета который работает по API с ресурсом где забирает данные. Но приходится перезагружать страницу.

Также имеется ссылка на XML файл откуда нужно парсить курс недостающих в этом виджете валют.

Интересует стоимость и сроки.

AJAXWordPress
8 лет назад
lelikspb
Алексей 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

madmandarin
Александр 
29 лет
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
$20
1 день
В начале сомневался в специалисте так как 10 месяцев в сервисе и без отзывов. Решил попробовать сотрудничество. Очень доволен его работой. Все своевременно и как хотелось мне заказчику реализовал. Профи в своем деле и настоятельно всем рекомендую обращать внимание на данного спеца! Спасибо большое за помощь реализации идеи моего проекта, готов в таком же позитивном ключе сотрудничать и дальше! Порядочных и честных специалистов в наше время мало. Рекомендую всем заказчикам! Не пожалеете!)
Отличный заказчик, чётко поставил задачу, рассказал свои соображения по выполнению. После того как я обрисовал более оптимальное решение согласился и я его реализовал (что редко, адекватные заказчики готовые воспринимать что код в будущем придётся поддерживать, а так же что нельзя перегружать решение лишними алгоритмами редкость.) Всем советую, не пожалеете.

Заявки фрилансеров

madmandarin
Александр 
29 лет
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад