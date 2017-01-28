Ajax виджет курса валют для WP

В начале сомневался в специалисте так как 10 месяцев в сервисе и без отзывов. Решил попробовать сотрудничество. Очень доволен его работой. Все своевременно и как хотелось мне заказчику реализовал. Профи в своем деле и настоятельно всем рекомендую обращать внимание на данного спеца! Спасибо большое за помощь реализации идеи моего проекта, готов в таком же позитивном ключе сотрудничать и дальше! Порядочных и честных специалистов в наше время мало. Рекомендую всем заказчикам! Не пожалеете!)