Сайт на шаблоне монополия от битрикc

В шаблоне монополия под редакцией битрикс нужно:

1. оптимизировать сео под поисковые запросы

2. написать текста с ключевыми словами для поисковых систем

3. наполнить иформацией (фото, текста)

4.разместить на сайте калькулятор шкафов(он уже есть)

5. настроить цветовую гамму шаблона и расположение блоков

В результате должен получиться полностью рабочий сайт

Адрес шаблона new.exclusive-nn.ru, фото и информацию для заполнения нужно брать со старого сайта exclusive-nn.ru и группы вк

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