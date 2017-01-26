Сайт на шаблоне монополия от битрикc

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки124 просмотра

В шаблоне монополия под редакцией битрикс нужно:  

1. оптимизировать сео под поисковые запросы 

2. написать текста с ключевыми словами для поисковых систем 

3. наполнить иформацией (фото, текста) 

4.разместить на сайте калькулятор шкафов(он уже есть) 

5. настроить цветовую гамму шаблона и расположение блоков 

В результате должен получиться полностью рабочий сайт 

Адрес шаблона new.exclusive-nn.ru, фото и информацию для заполнения нужно брать со старого сайта exclusive-nn.ru и  группы вк

Жду от Вас цены и время исполнения. Оставляйте свой скайп для связи! 

8 лет назад
questygan4
38 лет
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров