Разместить сайт на WORDPRESS.

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Завершен10 заявок145 просмотров

Нужен опытный программист и качественный результат. Подробности  сообщу письмом.

WordPress
8 лет назад
grek13
51 год
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

rudnin
36 лет
14 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
8 лет назад
$40
2 дня
Отличная работа. Детальная проработка каждого вопроса, оперативное и отличное исполнение.
Рад сотрудничеству с Сергеем, работаем дальше, всем рекомендую, отличный заказчик

Заявки фрилансеров

rudnin
36 лет
14 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
8 лет назад