Требуется обновить CMS prestashop для сайта http://mebelgorka.ru Обязательно: 1) опыт работы с prestashop. 2) сохранить внешний вид сайта (дизайн). 3) сохранить структуру сайта и УРЛ.
Разместить сайт на WORDPRESS.
Нужен опытный программист и качественный результат. Подробности сообщу письмом.
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