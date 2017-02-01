Поправить загрузку изображений в вордпрессе

Необходимо поправить или настроить или заменить загрузчик изображений в WP )

Сейчас:В карточке товара есть слайдер, с учетом дизайна. Фотографии нужно допиливать под определенный размер, чтобы ничего не высовывалось за рамки. При этом на фото нельзя кликнуть чтобы увеличить.

Нужно: чтобы изображения вставали ровно в размер этой рамки без допиливаний и были активны при нажатии))