У меня есть проблемы с доработкой сайта на CMS Joomla. Требуются доработки фронтэнда и бэкэнда. По моей оценке работы примерно на 2-4 дня, но специалисту виднее. Есть недоделанный интернет-магазин по доставке суши-роллов. Сейчас криво ...
Доработка сайта
Здравствуйте.
Нужно сделать, чтобы вместо 1 картинки баннера на главной странице http://yoo.mindfl00der.ru/ был слайдер. Изображения должны меняться автоматически. с интервалом 6 сек
При этом сам слайдер должен выглядеть также: при промотке картинка остается на месте, а смещается только Текст поверх слайдера.
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