Доработка сайта

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Завершен5 заявок218 просмотров

Здравствуйте.

Нужно сделать, чтобы вместо 1 картинки баннера на главной странице http://yoo.mindfl00der.ru/ был слайдер. Изображения должны меняться автоматически. с интервалом 6 сек 

При этом сам слайдер должен выглядеть также:  при промотке картинка остается на месте, а смещается только Текст поверх слайдера.

8 лет назад
magic25
Денис 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Spyder_Jerusalem
Евгений 
31 год
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
$12
2 дня
Быстро и качественно.
Отличный заказчик, всегда на связи.Буду рад долгосрочному сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

Spyder_Jerusalem
Евгений 
31 год
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад