Постоянно взламывают мои сайты, помочь найти уязвимости в Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок182 просмотра

На протяжении нескольких месяцев мои сайты сайты на Wordpress регулярно взламывают.

Нужна помощь в установлении причины взломов, а также исправление уязвимостей.

WordPress
8 лет назад
smartclimategrou
39 лет
10 лет в сервисе
Был
7 дней назад

Выбранный исполнитель

kuzmit4
43 года
17 лет в сервисе
Был
17 дней назад
8 лет назад
$49
1 день
Дмитрий качественно выполнил работу в полном объеме и в оговоренные сроки. Рекомендую
Хороший заказчик. Интересный проект, и своевременная оплата. Приятно было поработать, всем рекомендую!

Заявки фрилансеров

kuzmit4
43 года
17 лет в сервисе
Был
17 дней назад
8 лет назад