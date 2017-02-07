Есть сайт на wordpress, на него установили ssl сертификат и произошло следующее: цмс редиретктит все страницы с https на http причем htaccess правили но не в нем дело. В самой админке и wp-config тоже все прописано с ...
Постоянно взламывают мои сайты, помочь найти уязвимости в Wordpress
На протяжении нескольких месяцев мои сайты сайты на Wordpress регулярно взламывают.
Нужна помощь в установлении причины взломов, а также исправление уязвимостей.
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