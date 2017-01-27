Встроить виджет в сайт. WordPress

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Закрыт1 заявка108 просмотров

Необходимо встроить виджет в сайт;

Настроить адаптив.

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WordPress
8 лет назад
AlfaShot111
Ярослав 
34 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров