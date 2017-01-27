Вот видео - https://youtu.be/OwgoTiXK8Kw Вот прототип (нажать на hotspots - hand cursor, чтобы увидеть кликабельные моменты) - https://app.moqups.com/[email protected]/qOvftMFOOu/view/page/a73a5b22a ТЗ 1. Создать систему можно на основе дизайна bootstrap, либо на основе любого шаблона. ...
Встроить виджет в сайт. WordPress
Необходимо встроить виджет в сайт;
Настроить адаптив.
Подробнее в личке
Заявки фрилансеров
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