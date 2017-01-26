Требуется сканер-парсер

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт10 заявок108 просмотров

Необходимо написать парсер, чтобы он собирал цену на запрощенный товар из указанных магазинов.

8 лет назад
coinscity
Андрей 
43 года
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
12 отзывов

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Нет заявок фрилансеров