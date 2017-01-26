Сделать динамическую подгрузку комментариев

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Закрыт2 заявки128 просмотров

Сделать динамическую подгрузку комментариев. Сайт на Вордпресс. Вместо стандартной шаблонной пагинации движков на вордпрессе с цифрами, перезагрузкой страницы и урлами такого вида: /comment-page-3/#comments сделать вариант без перезагрузки страницы с кнопкой "Показать ещё". Пример – реализация комментариев на сайте youtube.com.

WordPress
8 лет назад
MrPaul710
Павел 
42 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

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