Создание мини cpa системы

1. Базовая система.

Админка. Регистрация модераторов, пользователей. Добавление пользователей модератором, смена статуса адинистратором и редактирование профиля.

Авторизация в панель управления всех типов пользователей.

2. Добавление новых офферов с параметрами и настройкой парсинга xml. Настройка офферов у пользователей и их отображение в аккаунтах. Система курсов валют, парсинг курсов.

3. Парсинг статистики, зачисление средств и 10% модераторам. Отображение статистики у пользователя. Система вывода средств (подача заявок администратору на вывод).

4. Статистика в админ-панели. Новости, тикеты.