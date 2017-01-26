Создание мини cpa системы

$550
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка92 просмотра

 1. Базовая система.

Админка. Регистрация модераторов, пользователей. Добавление пользователей модератором, смена статуса адинистратором и редактирование профиля.

Авторизация в панель управления всех типов пользователей.

2. Добавление новых офферов с параметрами и настройкой парсинга xml. Настройка офферов у пользователей и их отображение в аккаунтах. Система курсов валют, парсинг курсов.

3. Парсинг статистики, зачисление средств и 10% модераторам. Отображение статистики у пользователя. Система вывода средств (подача заявок администратору на вывод).

4. Статистика в админ-панели. Новости, тикеты.

8 лет назад
denis7778
41 год
9 лет в сервисе
Был
2 года назад

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Нет заявок фрилансеров