Постер для auto.ru/parts/

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Закрыт4 заявки165 просмотров

Нужна программа-постер для https://auto.ru/parts/

Берем данные из csv, фото из папок, вставляем в нужные поля на сайте. 

Именно программа, это не ручной постинг!

8 лет назад
dimas212
Дмитрий 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

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