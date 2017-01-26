Ищем специалиста, который сможет запрограммировать на JS+CSS+HTML такие же карточки-слайды, как в iOS-приложении "Росштрафы". Видео с примером того, как это работает: youtu.be/d1FAs77cLm4 Общие требования: карточки должны работать на мобильных браузерах, перелистываться через swipe, их можно ...
Доработки для интернет магазина
Требуются доработки для сайта. Есть действующий интернет магазин.
Сайт с новым дизайном сейчас на тестовом сервере. Нужно дописать код, настроить и перенести готовый сайт.
Админка
1. Настроить вычитание товара со склада. Подробнее здесь yadi.sk/i/-ITrXq2o3ApJvH
1) Сделать выгрузку файла экспорта admin/exportorders.php в формате csv.
2) Настроить csv таким образом, чтобы разделителем был " ; ", и чтобы все значения между разделителями заключались в кавычки.
3) Добавить в выгружаемый файл новый столбец "Время доставки".
4) Добавить на страницу admin/exportorders.php галочку "Время доставки".
5) Настроить импорт.
6) Настроить кодировку, чтобы файл корректно отображался и в excel, и в блокноте.
7) В нескольких последних столбцах, не заполняются значения. Настроить чтобы всё заполнялось правильно.
Этот функционал нужен для синхронизации онлайн и офлайн магазина. Сделать именно в таком виде
Приоритетное значение. Сделать в первую очередь.
2. Добавить в раздел «Категории / Товары / общий список» дополнительный столбик «новинки» для переключения налету по принципу, как колонка «На главной»
3. Накопительные скидки.
Настроить корректную отправку писем.
При изменении скидки сейчас приходит вот такое письмо
Поздравляем! Вы получили накопительную скидку.
Все детали ниже:
Достигнутый предел: 0,00 руб.
Новая группа:
Новая скидка: %
Сайт
1. Добавить галку согласия на обработку персональных данных в формы
• обратный звонок
• быстрый заказ
• регистрация
По умолчанию пустая клеточка. Клиент сам должен кликнуть и активировать.
2. Личный кабинет
Регистрация
Оставить поля
• имя
• майл
• пароль
• повторить пароль
см. здесь app.moqups.com/material-s...
3. Оформление заказа
Оставить только поля
• Имя
• Телефон
• Майл
• Комментарии
Остальное менеджеры сами спросят у покупателей.
См. прототип и комментарии здесь
4. Быстрый просмотр товара во всплывающем окне.
Как вариант, можно купить отдельно модуль из этой сборки nexoos.ru/vamshop/nexshop... и установить
5. Категория с карточками
Добавить кнопку Скрыть отсутствующие – скрываются карточки со статусом «продано» или количеством 0.
6. Добавить для админов на странице Категории с карточками на самом сайте функцию просмотра всех товаров, которые есть в админке, в т.ч. скрытых.
Режим Все карточки
И Активные
См. здесь prnt.sc/e055b4
7. Ярлык Продано на картинке для товаров со статусом продано или количеством 0.
8. Удалить с сервера все картинки от несуществующих карточек товара.
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