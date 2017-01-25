Программа для парсинга картинок с сайтов на Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок124 просмотра

Необходимо создать программу для Windows, которая позволяла бы парсить картинки со все возможных сайтов на CMS Wordpress.  Самое важное реализовать следующий момент - Страница сайта имеет заголовок "Page name", на этой странице опубликовано до 20-40 картинок, необходимо сделать так, чтобы все эти картинки сохранились на компьютере в папке с названием страницы "Page name". И так каждая страница сохраняется в отдельной папке, а в этих папках уже картинки с этих страниц.

WordPress
8 лет назад
itadesign
Эльдар 
33 года
13 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

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