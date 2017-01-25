Программа для парсинга картинок с сайтов на Wordpress

Необходимо создать программу для Windows, которая позволяла бы парсить картинки со все возможных сайтов на CMS Wordpress. Самое важное реализовать следующий момент - Страница сайта имеет заголовок "Page name", на этой странице опубликовано до 20-40 картинок, необходимо сделать так, чтобы все эти картинки сохранились на компьютере в папке с названием страницы "Page name". И так каждая страница сохраняется в отдельной папке, а в этих папках уже картинки с этих страниц.