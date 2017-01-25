Сайт под ключ - Nette Framework, Python Django, PHP

Мы являемся стартап из Праги и ищем разработчика для создания веб-портала. Это интернет-поисковик подобен Airbnb.com, но будет направлен на другой бизнес. В настоящее время имеем демо-версию (WordPress), и хотим создание бета-версии сайта в Nette Framework, Python Django, PHP ..? Если вы опытный и ответственный разработчик, мы с нетерпением ждем предложений.