Сайт под ключ - Nette Framework, Python Django, PHP

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок111 просмотров

Мы являемся стартап из Праги и ищем разработчика для создания веб-портала. Это интернет-поисковик подобен Airbnb.com, но будет направлен на другой бизнес. В настоящее время имеем демо-версию (WordPress), и хотим создание бета-версии сайта в Nette Framework, Python Django, PHP ..? Если вы опытный и ответственный разработчик, мы с нетерпением ждем предложений.

DjangoPHPPythonWordPress
8 лет назад
xexpert
Эльшан 
50 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров