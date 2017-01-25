Обучить меня принципов работы API соединение

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок93 просмотра

собственно нужно под facebook создать сайт на нем при разрешении доступа приложению нужно сделать чтобы автоматически выполнялись действия на аккаунте разрешившего доступ которые будут выполнятся через соединение API

Задача: консультация до результата, ввести меня в курс дела как все работает, чтобы в дальнейшем в эти автоматические действия я мог изменять самостоятельно, и включать любую функцию facebook которая есть на данный момент в аккаунте!

8 лет назад
2017
29 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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