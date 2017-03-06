Разработать сайт

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  2. Веб-программирование
Завершен11 заявок167 просмотров

Нужно разработать сайт-портфолио. Вёрстка уже имеется.

http://crus.org.ua/project/kiber/home9.jpg

http://crus.org.ua/project/kiber/portfolio2.jpg

http://crus.org.ua/project/kiber/work.jpg

http://crus.org.ua/project/kiber/blog.jpg

Управление категориями, облаком тегов (технологии), создание и редактирование страниц, проектов и т.д., загрузка фотографий должно происходить с админки. при нажатии на теги (технологии), отображаются проекты, в которых эта технология была использована.

Прошу указывать цены.

8 лет назад
kazkibergetic
Олег 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

vovasl
36 лет
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
8 лет назад
$120
10 дней
Всё быстро и качественно! Рекомендую!
Спасибо за проект. Рекомендую как отличного заказчика.

Заявки фрилансеров

vovasl
36 лет
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
8 лет назад