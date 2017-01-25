Сделать донастройку и исправить мелкие недочеты шаблона, и модулей магазина на Prestashop. Список заданий пришлю в сообщении.
Разработать общественно-политический сайт на MODx Revo
Краткое ТЗ:
- На сайте буду размещаться новости по категориям, из админки (администратором сайта), а также из front-end, обычными пользователями, с предмодерацией (это должны быть также ресурсы, но распубликованные).
- Должен быть топ новостей (новость попадает туда при постановке соответствующей галочки в ресурсе).
- Можно заполнить жалобу онлайн (это форма), затем нажать кнопку и получить на загрузку готовый word-документ, в котором вписаны введенные данные, а также все остальные необходимые поля для подачи жалобы в соответствующие инстанции (наименование учреждения, ФИО адресата и т д). Все данные предоставляются заказчиком, нужно только разработать техническую сторону. Также желательно создать интерфейс для создания шаблона такой жалобы в админке.
- Прием денег на поддержку проекта (онлайн-оплата через Яндекс.Деньги или Robokassa).
- Регистрация и авторизация через соцсети для пользователей сайта: авторизованные могут оставлять комментарии к новостям. Комментарии должны быть редактируемыми и можно свой коммент удалить. Также, само собой, админ может удалить или отредактировать любой комментарий.
- У каждой новости, кроме категории, должны быть теги. На отдельной странице - облако тегов.
- Авторизованные пользователи могут ставить лайки новостям и чужим комментариям.
Требуется только программирование, дизайн и верстка на нас.
В заявке к проекту указывайте примерную цену.
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