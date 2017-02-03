Доработки магазина на prestashop

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок157 просмотров

Сделать донастройку и исправить мелкие недочеты шаблона, и модулей магазина на Prestashop.

Список заданий пришлю в сообщении.

PrestaShop
8 лет назад
sopus
Олег 
46 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров