Wordpress парсинг прайслистов

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Закрыт2 заявки107 просмотров

После переноса сайта на новый хостинг требуется настроить/запустить парсер прайслистов и доработать шаблон вывода результата.  

Используется PHPExcel

WordPress
8 лет назад
rasim_gadimov
Расим 
28 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
2 отзыва(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров