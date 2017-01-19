Провести ряд работ на сайте (ленд)

1. Сделать страницу спасибо - отдельной страницей. Верстка - простая, поэтому-без ТЗ. (Спасибо, Вам придет письмо, на главную, и вот мы в инстаграм. Все)

2. Добавить коды колл трекера на сайт (от директолого ТЗ получено)

3. Реализовать галерею инстаграм на сайте (ранее использовал inwidget, есть все токены-шмакены, после смены пароля стал выдавать ошибку) а так делать можно как хотите, лишь бы напрямую, без других сайтов.

4. Исправить отправку формы с незаполненными данными

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